Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ: Лучше ехать через «Гнутово»

11.03.2018 10:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ: Лучше ехать через «Гнутово»

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы, находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/60;

КПВВ «Марьинка» — 30/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 10/10;

КПВВ «Гнутово» — 10/0.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 25,6 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств, а именно:

«Майорское» — 5610 человек и 800 транспортных средств;

«Марьинка» — 6245 человек и 1300 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 4580 человек и 995 транспортных средств;

«Гнутово» — 2425 человек и 675 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 6765 человек.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Гнутово, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх