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Архив - Донецкая область

«Укрзализныця» расширит ветку к Мариуполю

11.03.2018 11:00
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«Укрзализныця» расширит ветку к Мариуполю

На данный момент компания «Укрзализныця» инвестирует примерно 20,8 миллионов евро в активное расширение железнодорожной ветки в сторону Мариуполя. Такое сообщение сделал «Центр транспортных стратегий». 

Были отмечено, что процесс участка дороги между Запорожьем, Камыш-Зарей и Волновахой будет закончен к 2020 году. 

Руководство «Укрзализныци» в лице Евгений Кравцова заявило, что реализация проекта включает в себя два этапа, каждый из которых делится еще на три подэтапа. Модернизация участка дает «Укрзализныце» возможность увеличить прибыль. 

«По результатам реализации программы мы достигнем уровня 50 пар поездов в сутки – это полностью обеспечит перспективные потребности предприятий региона. Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта для «Укрзализныци» составит 108 млн гривен в год», – рассказал Кравцов.

Правда, электрифицировать этот участок пока не планируется.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, Укрзализниця
 
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