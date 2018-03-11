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Архив - Донецкая область

В Донецке на рынке Маяк продавцов «щимят» за продажу стартовых пакетов Vodafone

11.03.2018 14:50
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В Донецке на рынке Маяк продавцов «щимят» за продажу стартовых пакетов Vodafone

Сегодня в оккупированном Донецке «щимят» местных продавцов, которые торгуют стартовыми пакетами украинского мобильного оператора Vodafone.

Местные жители в в соцсетях сообщают, что это происходит на ранее популярном радиорынке Маяк, расположенном по улице Артема.

По данным очевидцев на рынке присутствуют сотрудники «полиции», налоговой, а также местное телевидение.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, продажа, мобильная связь
 
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