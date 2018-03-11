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Архив - Донецкая область

В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме

11.03.2018 15:35
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В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме

В ОРДО рассказали о переговорах с представителями украинского мобильного оператора Vodafone по вовпосу восстановления связи на оккупированной территории.

Глава «министерства связи ДНР» Виктор Яценко сообщил: «Со своей стороны, мы готовы сделать все, чтобы оператор работал. И после определенных согласований, возможно, на следующей встрече в Минске, Никита Бородин поедет уже с конкретными предложениями, с нашим видением дорожной карты по восстановлению в полном объеме оператора Vodafone.

По словам Яценко, «министр» добавил, что уже получено «понимание со стороны Vodafone по поводу ряда вопросов»

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ОРДЛО
 
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