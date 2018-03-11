Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника

11.03.2018 17:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника

Экс-командир боевиков «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил гибели гражданина РФ Максима Ретинского, активно оказывающего помощь боевикам Донбасса.

Гиркин отметил: «Вчера скончался Максим Ретинский — человек, очень много сделавший для помощи бойцам Новороссии, наш соратник. Десятки людей, которые сейчас находятся в окопах, или прошли через них — одеты в униформу, обувь и снабжены снаряжением, которые пришли к ним благодаря этому человеку. Смерть (официально) произошла в результате несчастного случая, но вызывает серьезные подозрения».

Отмечается, что на странице в соцсети Максима Ретинского, скончавшего 10 марта, его родным городом указан Дмитров Московской области.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх