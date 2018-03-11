Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»

11.03.2018 18:50

Территорию ОРДО продолжает массово покидать местное население, причем число покидающих «республику» квалифицированных кадров в последнее время резко возросло.

Местные жители отмечают, что сейчас на 4 вакансии претендует лишь один врач. При этом ситуация с младшим медицинским персоналом немного лучше — на одного человека приходится 2 вакансии.

В комментариях пользователи пишут, что вымывание кадров происходит сверху вниз, причем чем выше квалификация, тем чаще медики покидают «ДНР».

По словам очевидцев, главными причинами отъезда является низкая оценка труда и отсутствие законности на оккупированной территории

Кроме того, люди пишут, что в скором времени получить медицинскую помощь просто не от кого. На сегодняшний день, по их словам, высшее руководство «ДНР» продолжает лечиться в Москве, а не в оккупированном Донецке.

Источник: https://donpress.com