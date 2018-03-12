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Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
Кремль не сможет уничтожить Украину военным способом, но при этом он не перестанет поддерживать боевиков Донбасса.
Об этом "Апострофу" рассказал российский журналист Семен Новопрудский.
"Полностью уничтожить Украину военным путем Путин в ближайшее время, скорее всего, не решится, но и ликвидировать ДНР и ЛНР тоже пока не будет", - говорит журналист.
По его словам, в РФ будут укрепляться авторитарные тенденции.
"В целом Россия пока продолжит дрейфовать в сторону персоналистской диктатуры Путина с более интенсивным вмешательством в частную жизнь граждан, цензурой в сфере культуры и массмедиа, а также имперскими замашками во внешней политике и попытками утвердить важность России в мире с помощью гибридных войн и политических провокаций", - подчеркнул Новопрудский.
Также он считает, что РФ, скорее всего, попытается дестабилизировать ситуацию в Украине и вмешаться в парламентские и президентские выборы нашей страны.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, АТО
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