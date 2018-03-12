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На Донбасс стягивается техника
По данным СЦКК, незаконные вооруженные формирования на территории Донбасса, пока идет официально установленное перемирие, скрытно перебрасывают и сосредотачивают технику и вооружение на определенных участках территории.
Это сообщение подтвердили и в штабе АТО.
К тому же, наблюдателями СММ ОБСЕ недалеко от населенного пункта Бугаевка, который находится в Луганской области, было обнаружено 15 единиц техники. Это артиллерия разного калибра, которая была отбуксирована к месту недавно.
А в Юго-Восточной части, недалеко от населенного пункта Кузнецы, сотрудники миссии нашли свежие следы тяжелой техники на обеих полосах дороги. Следы ведут в сторону границы с РФ, говорится в сообщении. Также стоит отметить, что на данном участке области нет Международных пунктов пропуска.
Кроме этого, наблюдатели подчеркивают, что боевики много времени уделяют укреплению оборонительных сооружений.
Украинская сторона расценивает эти действия как подготовку к эскалации конфликта.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, война, АТО, военная техника
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