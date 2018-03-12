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Не стало «Тулы»: в зоне АТО ликвидирован очередной российский наемник
12.03.2018 08:15
В зоне АТО в ходе боевых действий был ликвидирован российский наемник Воротилин Дмитрий Александрович, известный по позывному «Тула».
Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети отмечает, что «Тула» был родом из Тулы, где родился 25/02/86. В социальных сетях близкие боевика сообщают, что его ликвидировали 11/03/17.
Данные о «Туле» есть в базе сайта «Миротворец».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, АТО
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