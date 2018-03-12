Под Мариуполем подорвался военный грузовик. Есть погибший

12.03.2018 11:23

Во время боевого задания на мине подорвался грузовик ВСУ.



Об этом 0629 рассказал пресс-офицер сектора “Донецк” Игорь Бирюков.



Вчера, 11 марта, около Широкино на неизвестном взрывном предмете во время выполнения боевого задания подорвался военный грузовик. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.



Также вчера по позициям около Верхнеторецкого пророссийские террористы стреляли из пулеметов и стрелкового оружия.



На Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.



Трое бойцов ВСУ получили ранения.