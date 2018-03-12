Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе

12.03.2018 07:10

Единственный способ остановить боевые действия в Донбассе — это введение миротворческой миссии ООН на эту оккупированную территорию.

Президент Украины Петро Порошенко сообщил: «Буду делать все возможное, чтобы как можно быстрее ввести миротворческую миссию ООН на оккупированном Донбассе. Это — единственный вариант, который может остановить убийства, как можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе».

Также, он добавил: «Для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий».

Источник: https://donpress.com