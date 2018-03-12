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Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями теракта - Мосийчук
По словам народного депутата Игоря Мосийчука, Рубан не просто вез из "ДНР" арсенал с оружием для реализации теракта, но и вел переговоры с рядом украинских военных, которые должны были стать его исполнителями. Об этом украинский нардеп сообщил на своей странице в Facebook, ссылаясь на источники в СБУ.
Также Мосийчук заявил, что украинские спецслужбы расследуют как минимум две попытки вооруженной атаки на Верховную Раду. Их собирались совершить в то время, когда там ожидалось присутствие высших должностных лиц государства.
"Задержаны ли сообщники Рубана? Убежден, вскоре СБУ сообщит больше фактажа в этом деле, но в то же время не исключаю, что часть военных, которых Рубан подговаривал к организации вооруженного нападения на украинский парламент, предупредила о его преступном намерении украинские спецслужбы, что дало возможность не только предотвратить теракт, но и подробно задокументировать преступные действия "переговорщика", – сообщил народный депутат.
Напомним, 8 марта на КПВВ Майорск задержали с арсеналом оружия руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
Рубану инкриминируют подготовку теракта и покушения на первых лиц государства.
9 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Рубану в виде двух месяцев ареста.
Источник: https://nv.ua
Теги: Донбасс, война, СБУ, АТО
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- Ситуация на КПВВ: на всех блокпостах очереди09:53
- Рубан вел переговоры с украинскими военными, которые должны были стать исполнителями теракта - Мосийчук 09:25
- На Донбасс стягивается техника08:45
- Не стало «Тулы»: в зоне АТО ликвидирован очередной российский наемник08:15
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- День в АТО: один украинский военный погиб, еще два – получили ранения21:48
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