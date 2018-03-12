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Архив - Донецкая область

Штаб АТО: Из-за обстрелов боевиков погиб один военный ВСУ, трое ранены

12.03.2018 10:32
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Штаб АТО: Из-за обстрелов боевиков погиб один военный ВСУ, трое ранены

За 11 марта российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела украинских позиций. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает 112-Украина.

На луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по украинским укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

За минувшие сутки боевики совершили 5 обстрелов укреплений ВСУ в Донецкой и Луганской областях, ранив украинского военнослужащего.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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