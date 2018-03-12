Стало известно, когда Путин примет важное решение по Донбассу

12.03.2018 13:25

В ближайшие 5 месяцев из-за опасений получить тяжелый репутационный удар Россия не будет предпринимать активных действий в Донбассе вокруг конфликта, который будет оставаться в прежних рамках ровно до окончания чемпионата мира по футболу 2018 года.

В то же время, сразу после окончания выборов в июле перед Кремлем встанет вопрос о завершении конфликта в Донбассе, и у Путина уже есть свой план на Восток Украины.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что никаких активных действий в ближайшее время Москва на Донбассе предпринимать не будет.

Кравчук уточняет, что Путин находится в состоянии непредсказуемости, и прогнозировать его действия достоверно нельзя, но Запад может пойти на усиление жестких станций вплоть до запрета на участие России в международных расчетах посредством банковской международной системы

Источник: https://donpress.com