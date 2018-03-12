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Стало известно, когда Путин примет важное решение по Донбассу
В ближайшие 5 месяцев из-за опасений получить тяжелый репутационный удар Россия не будет предпринимать активных действий в Донбассе вокруг конфликта, который будет оставаться в прежних рамках ровно до окончания чемпионата мира по футболу 2018 года.
В то же время, сразу после окончания выборов в июле перед Кремлем встанет вопрос о завершении конфликта в Донбассе, и у Путина уже есть свой план на Восток Украины.
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что никаких активных действий в ближайшее время Москва на Донбассе предпринимать не будет.
Кравчук уточняет, что Путин находится в состоянии непредсказуемости, и прогнозировать его действия достоверно нельзя, но Запад может пойти на усиление жестких станций вплоть до запрета на участие России в международных расчетах посредством банковской международной системы
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война
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