В Горловке ликвидирован боевик «Малой»

12.03.2018 20:20

В зоне АТО сегодня в ходе боевых действий ликвидирован боевик из Горловки Пшеничный Алексей Германович по прозвищу «Мелкий».

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что ликвидированный боевик родился 01/09/97. В социальных сетях близкие и сослуживцы боевика сообщают, что он был ликвидирован сегодня в оккупированном поселке Зайцево, на окраине Горловки. Данные о «Малом» внесены в базу сайта «Миротворец».

Источник: https://donpress.com