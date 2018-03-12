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Архив - Донецкая область

В Горловке ликвидирован боевик «Малой»

12.03.2018 20:20
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В Горловке ликвидирован боевик «Малой»

В зоне АТО сегодня в ходе боевых действий ликвидирован боевик из Горловки Пшеничный Алексей Германович по прозвищу «Мелкий».

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что ликвидированный боевик родился 01/09/97. В социальных сетях близкие и сослуживцы боевика сообщают, что он был ликвидирован сегодня в оккупированном поселке Зайцево, на окраине Горловки. Данные о «Малом» внесены в базу сайта «Миротворец».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, боевик, АТО
 
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