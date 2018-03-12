В ОРДО объяснили причину сбоев в работе «Феникса»

12.03.2018 12:30

Сбои в работе мобильного оператора боевиков «Феникс», возникшие сегодня утром, произошли в результате перезагрузки базовых станций в оккупированном Донецке.

В пресс-службе «госпредприятия» «Республиканский оператор связи» сообщили: «Сегодня с утра сбои в работе оператора „Феникс“ наблюдались в связи с локальной перезагрузкой базовых станций в центре Донецка. Это плановые работы. Поэтому краткосрочно наблюдались перебои с предоставлением услуг».

Известно, что сегодня утром на территории ОРДО возникла проблема с дозвоном и отправкой SMS-сообщений внутри сети «Феникс». О перебоях сообщают жители оккупированного Донецка и близлежащих городов.

Источник: https://donpress.com