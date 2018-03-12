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Взрыв в центре Донецка: появились подробности
На днях в Кировском районе Донецка, недалеко от кафе под названием "СССР", раздался взрыв, от которого пострадали гражданские
Государственная пограничная служба Украина сообщила подробности взрыва в центре оккупированного Донецка, о котором на днях сообщали жители города в соцсетях.
"На днях в Кировском районе Донецка, недалеко от кафе под названием "СССР", раздался взрыв, от которого пострадали гражданские. Оперативникам Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы стало известно, что таким образом проводилась операция по задержанию молодого человека, подозреваемого в торговле оружием. Само же задержание проводили сотрудники так называемого "МВД ДНР", – говорится в сообщении.
По информации пограничников, подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил бус, проезжавший мимо.
"Данный автомобиль двигался в сторону блокпоста боевиков "Каргилл" на Кураховском направлении. Водитель приостановился, увидев, жестикулируя молодого человека, дал ему возможность забраться в машину, где сидели гражданские. И в этот же момент у него разорвалась граната, в результате взрыва которой погибла женщина 1979 года рождения, приехавшая из Киева на похороны дедушки. На месте скончался и сам подозреваемый "МВД ДНР". Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
По имеющейся у оперативников Госпогранслужбы информации, подозреваемый прибыл в Донецк из так называемой "ЛНР" и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек.
Напомним, 26 октября 2017 года в центре Донецка в одной из пятиэтажек прогремел взрыв. Как сообщили дончане, инцидент произошел по улице Красноармейской, 84 – неподалеку от Дворца спорта "Шахтер" и горбольницы № 5. Пострадали пять человек.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв
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