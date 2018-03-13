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Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован
С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики совершили три обстрела, один украинский военный получил травму. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО 13 марта.
В частности, на луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На донецком направлении враг применил 82 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников шахты Бутовка.
"В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное", – говорится в сводке.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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