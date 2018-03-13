Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»

13.03.2018 13:30

24 февраля 2018 года в силу вступил Закон Украины “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях”, который определяет неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей как временно оккупированные, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют контроль. Закон расширяет полномочия военных и Президента в действиях, которые называются “мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”.

Сам Закон уже опубликован в газете “Голос Украины”, и его текст несколько отличается от того, что был представлен в Верховной Раде во втором чтении и который мы анализировали ранее.

Закон, по словам Президента “рамочный”, и у Кабмина согласно переходным положениям есть месяц, чтобы “вставить окна в рамы ”.

“Закон о реинтеграции” определяет правовой статус территорий и правовой режим самостоятельно, а также делает ссылку на Закон Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины” или “Крымский закон”, международные договора, а также принципы и нормы права.

Мы разобрались с тем, что было и что может быть согласно изменений, указав на главные проблемы и пути их решения, а также оценили те гарантии, которые предоставлялись гражданам на период проведения АТО и должны быть учтены, если действительно планируется отменять режим АТО.

Установление фактов рождения и смерти

ДО приянтия Закона

На протяжении 4 лет все документы и сделки, которые осуществляются на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, государством Украина не признавались. Отдельная история сложилась с установлением фактов рождения и смерти. Свидетельства в этих случаях получают через суд, в таком порядке:

— отказ ЗАГСа

— обращение в суд з заявлением об установление факта

— безотлагательное рассмотрение дела с вынесением решения

— получение свидетельства на его основании.

При этом на практике о “неотложительности” речь не идет (рассмотрение может занять как один день, так и несколько недель), а платить за суд (сейчас это 352,40 грн.) нужно.

ПОСЛЕ

Согласно положениям нового Закона любой акт, который был издан на временно оккупированной территории, является недействительным и не создает никаких правовых последствий, КРОМЕ документов, подтверждающих факт рождения или смерти.

Эти документы прилагаются к заявлению о государственной регистрации рождения/ смерти, которые подаются в ЗАГС.

То есть Законом предусмотрена административная процедура — получение свидетельства государственного образца через ЗАГС на подконтрольной территории.

Все было бы хорошо и стоило бы ожидать обычных изменений в подзаконные акты. Однако на сегодняшний день позиция Министерства юстиции такова, что необходима также аутентификации документов или установление действительности фактов рождения/смерти на временно оккупированной территории Донбасса…и все это, с помощью международных организаций.

На данный момент порядок для граждан остается старым.

Предложения государственным органам от Донбасс СОС:

Минимальное количество этапов и инстанций. Процедура должна быть, в том числе административной с заявительным принципом и не зависеть от внешних игроков (международных организаций)

Получение документа в любом удобном для заявителя регионе на подконтрольной территории, в том числе в населенных пунктах вблизи пунктов пропуска на линии соприкосновения.

Получения документа в день обращения

Безоплатность получения документа.

Получение паспорта

ДО принятия Закона

Граждане которые переместились и имеют справку внутренне перемещенного лица осуществляют все административные действия, в том числе и услуги предоставляемые Государственной Миграционной Службой по месту фактического проживания согласно справки.

Получения же паспорта впервые, замена фото, обмен паспорта тех, кто проживает на временно оккупированных территориях или имеют “донецкую прописку”, но уже давно переехали, осуществляется через любое территориальное подразделение Государственной Миграционной Службы в Донецкой/Луганской областях. На практике, любая процедура с паспортом, будь то получение впервые или замена в связи с потерей, занимает значительное время — около 2х месяцев, сопровождается требованием дополнительных документов (желательно с фото), а в отдельных случаях требует удостоверение личности.

ПОСЛЕ

Согласно ”Крымскому закону”, именно на него нас отсылает законодатель, все процедуры с документами граждан Украины осуществляются в Порядке определенным Постановлением Кабинета Министров Украины №289 “Об утверждении Порядка оформления документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Украины”.

Порядок определяет, что:

услуги получаются через ГМС по месту обращения гражданина или его представителя;

вклейка фото — в день обращения;

оформление паспорта впервые или его обмен — 10 дней;

при наличии письменного заявления — паспорт может быть направлен по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

определяет порядок пребывания, продления документов для иностранцев, лиц без гражданства, беженцев.

Будет ли по Донбассу, исходя из особенностей, порядок использован, пересмотрен — не известно. Но мы точно можем сказать, что порядок не соответствует времени.

Например, подача через представителя паспорта впервые. По состоянию на сегодня, все граждане получать паспорт в виде ID-карты, а это значит, что при обращение делается фото, подпись. Все то, что представитель попросту сделать не может.

Предложения государственным органам от Донбасс СОС:

Получение услуг в любом территориальном подразделение ГМС на подконтрольной территории;

Минимальные установленные сроки предоставления услуг с выдачей на период предоставления услуги справки, которая является основанием для пересечения линии соприкосновения, как сейчас это определено Временным Порядком. Либо создание отдельных административных центров на дорожных коридорах для оказания широкого комплекса услуг.

Регистрация места проживания (прописка) в паспорте

ДО принятия Закона

Регистрация места проживания на временно оккупированной территории Донбасса не осуществлялась. Причина простая — нет органа, который это может делать. Ведь с апреля 2016 года регистрацию места проживания осуществляет не Миграционная Служба, а Центры предоставления административных услуг, которые регистрируют в рамках “своей территории”, а по оккупированной части Донбасса таких Центров попросту нет.

На практике, отдельные управления Миграционной Службы переносили в паспорт отметку, ставили такую на основание “домовых книг”, НО единого порядка не существовало и люди, после замены паспорта или выписки из общежития оставались с “пустой страницей”.

ПОСЛЕ:

согласно порядку, определенному Постановлением Кабинета Министров Украины №289 регистрация ставится и даже указывается что “для внесения сведений в паспортный документ о месте жительства или пребывания может использоваться информация из Государственного реестра избирателей».

Будет ли это перенесено на Донбасские реалии — также пока неизвестно.

Предложения государственным органам от Донбасс СОС:

Определить конкретный орган, который будет уполномочен осуществлять регистрацию места проживания на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Определить единую процедуру регистрации места проживания на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в том числе для тех, кто является временно перемещенными лицами и желают сохранить свою “прописку” после получения нового паспорта.

Выплата пенсии жителям неподконтрольных районов

ДО принятия Закона

Государство Украина не осуществляло выплату пенсии тем гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Донбасса, а предлагало для этого выезжать и регистрироваться как внутренне перемещенное лицо. Позиция государства проста — там нет органов, нет механизма выплат и деньги могут идти на финансирования терроризма.

Да, органов там нет, но вот механизм — как обеспечить конституционное право граждан — есть и разработан общественниками в качестве проекта постановления, основные моменты которого включены также в законопроект 6692, который давно зарегистрирован в Верховной Раде Украины, но ко до сих пор не вынесен на повестку дня. Надеемся, ждали Закона “О реинтеграции” ведь…

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…для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории (речь о том же “Крымском Законе”), реализация прав на занятость, пенсионное обеспечение, государственное социальное страхование на случай безработицы, в связи с временной потерей трудоспособности, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, на предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с законодательством Украины. При этом по пенсионному и социальному обеспечению граждан Украины, которые проживают на территории временно оккупированного Крыма действует отдельный порядок, принцип которого схож с тем, что предложили общественники для Донбасса.

Предложения государственным органам от Донбасс СОС:

Принять законопроект 6692, который вводит упрощение процедуры доказательства права на выплату пенсий, Установление права на получение пенсий без ограниченного срока ее выплаты и определяет порядок получения пенсий для пенсионеров, которые остались на временно неподконтрольных территориях;

Принять проект Постановления КМУ, который предусматривает механизма выплаты пенсий гражданам, которые проживают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей;

Отвязать пенсии и социальные выплаты для переселенцев от справки внутренне перемещенного лица, осуществлять выплату пенсий, социальных видов помощи тем, на общих основаниях. К справке переселенца может быть прикреплена только адресная помощь для переселенцев!

Выборы и право голоса

ДО принятия Закона

На прошлых Президентских и парламентских выборах Донецкая и Луганская области проголосовали “минимально”. Ситуацию с “учетом голосов” спасла процедура временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса, при этом голосовать в одномандатных избирательных округах на выборах народных депутатов Украины не было и не является возможным.

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Речь о проведения выборов на оккупированной части Донбасса не идет вовсе, и является частью исполнения Минских соглашений, а значить полного прекращения огня, разведения сил…

Предложения государственным органам от Донбас СОС:

Принять Законопроект №6240 “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан)” который обеспечить возможность голосовать внутренне перемещенным лицам и трудовым мигрантам на всех выборах, а соответственно будет содействовать интеграции.

Добиться и содействовать выполнению всех условий для проведения выборов на территории Донецкой и Луганской областей, которые являются временно оккупированными, в том числе прекращения огня и восстановления контроля над территориями.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Донбасса

ДО принятия Закона

На протяжении всех этих лет порядок пересечения линии соприкосновения регулировал СБУшный Временный порядок контроля за перемещением лиц через линию соприкосновения. В порядок не раз вносились практичные изменения в соответствии с ситуацией. Неизменной оставалась пропускная система, из-за которой не один человек оборвал телефоны координационных групп и разворачивался на блокпосту.

То с какими товарами можно ехать, уже почти год “успешно” определяет Кабмин и МинТОТвский Наказ №39.

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Теперь все будет определять Кабмин. Каким образом и что он наопределяет — вопрос открытый.

При этом Командующий объединенных сил имеет право:

ограничить въезд на временно оккупированные территории в случае угрозы жизни и здоровья пересекающих;

временно ограничить пребывание в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях лиц, не привлеченных к проведению таких мероприятий.

Предложения государственным органам от Донбас СОС:

Отменить пропускную систему.

Разработать Положение для пересечения линии соприкосновения создав Рабочую группу с привлечением представителей всех заинтересованных органов (ГПСУ, ГФСУ, СБУ, Нацполиции и пр), международных и общественных организаций для учета всех позиций и практических рекомендаций.

Принять Порядок перемещения товаров лицами по “запретительному” принципу.

Определить порядок действий Командующего объединенных сил.

Отчуждение имущества и порядок получения наследства

ДО принятия Закона

Все действия с имуществом (купля, продажа, дарение и пр.) осуществлялись согласно положений Гражданского Кодекса Украины, действующим нотариусом который внесен в Единый Реестр (http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx) в порядке осуществления нотариальных действий на подконтрольной территории Украины. На практике, основные проблемы касались требований к документам — требовалось то, чего человек, проживающий на временно оккупированной территории, просто не может предоставить (например получить справку о составе семьи) и деятельности самих нотариусов (например нотариальное дело было открыто до начала войны и нотариус не переехал).

Частично, вопрос решился изменениями от декабря, 2017 года. Но практические вопросы все же остались…

Вопрос же с наследством был решен еще проще — Законом “О временных мерах на период проведения АТО” предусмотрено, что “местом открытия наследства является место подачи первого заявления, что свидетельствует о волеизъявлении по наследственного имущества, наследников, исполнителей завещания, человек, заинтересованных в охране наследственного имущества, или требования кредиторов.”

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Порядок действий остается тот же, только в вопросах наследства руководствоваться Законом Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины”.

Предложения государственным органам от Донбас СОС:

Обеспечить ознакомление всех нотариусов с изменениями в порядке осуществления нотариальных действий определенных Приказом Министерства юстиции Украины № 3851/5 от 04.12.2017 года.

Порядок обращения в суд

ДО принятия Закона

Согласно Постановлению Кабмина № 595 «Некоторые вопросы финансирования бюджетных учреждений, осуществление социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской областей» от 7 ноября 2014 года все государственные органы, в том числе суды, должны быть перемещены на подконтрольную территорию. Так и случилось, только в “сжатой форме” — полномочия судов были положены на другие суды согласно Распоряжению “Об определении территориальной подсудности дел”. Так, например, дела всех Горловских районных судов должны рассматриваться Славянским горрайонным судом Донецкой области и т.д.

Уведомления и вызов сторон, подследствие дел определены Законом Украины «Об осуществлении правосудия и уголовного производства в связи с проведением антитеррористической операции».

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Территориальная подсудность дел, подсудных судам расположенным на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, устанавливается в соответствии с все тем же Законом Украины «Об осуществлении правосудия и уголовного производства в связи с проведением антитеррористической операции».

То есть, здесь без изменений. Необходимо обращатьсясогласно подсудности в “выведенный” суд. Правда Закон имеет статьи “в случае отмены АТО”. Так что, желательно чтобы наши “нормотворці” об этом не забыли.

Закон говорит о возможности использования двух режимов одновременно. То есть проведение АТО автоматически не прекращается… Мы можем лишь догадываться о планах, но учесть стоит следующие гарантии которые определены Законом Украины “О временных мерах на период проведения АТО”,которые могут быть отменены в случае соответствующего Указа, а именно:

мораторий на исполнение договорных обязательств и на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитным и другими договорными обязательствами;

мораторий на проведение проверок органами и должностными лицами, уполномоченными законами осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности;

особенности проведения для юридических лиц публичного права регистрационных действий;

действие документов разрешительного характера;

освобождение от платы за пользование земельными участками государственной и коммунальной собственности;

другие гарантии определены Законом Украины “О временных мерах на период проведения АТО”

Также по прежнему актуальной остается необходимость урегулирования перечня населенных пунктов которые являются временно оккупированными и находятся на линии соприкосновения. Ведь согласно Закону границы и перечень оккупированных населенных пунктов определяется Президентом Украины после подачи Минобороны. Сейчас, напоминаем, действует Распоряжение Кабмина №1085 “Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения”, в который не так давно, впервые с 2015 года, были внесены изменения.

От этого порядка, кстати, зависит получение переселенцами адресной помощи.

Также закон вводит дополнительные “блага”.

Их не много, но хоть что-то…

Так, иски о защите нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов физических лиц в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера могут предъявляться по месту жительства или пребывания истца.

Также от судебного сбора освобождаются:

заявители — по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, которые привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранения, пребывание в плену, незаконного лишения свободы или похищения, а также нарушение права собственности на движимое и / или недвижимое имущество;

истцы — по делам по искам к государству-агрессору Российской Федерации о возмещении причиненного имущественного и / или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранения, пребывание в плену, незаконного лишения свободы или похищение, а также нарушение права собственности на движимое и / или недвижимое имущество.

Соответственно, только с принятием Закона мало что поменяется для простых людей. Однако, если Закон назвали “реинтеграционным”, то есть небольшая надежда, что власть хотя-бы попытается предпринять ряд действий, которые действительно приблизят реинтеграцию: создание административные центров близ дорожных коридоров, открытие новых КПВВ и обеспечение надлежащей работы действующих, восстанавление связи с гражданами, которые проживают на оккупированных территориях.

Источник Донбасс SOS