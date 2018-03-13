Что ждет Донбасс после прихода миротворцев

13.03.2018 11:32

Ликвидировать террористические организации ЛНР и ДНР призвал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, обсуждая миротворческую миссию в Донбассе. “Не существует места для них (террористов ЛДНР, — ред.) в Конституции Украины. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы”, — заявил Волкер.

Террористы ЛДНР, по его словам, лишь маскировка непосредственного участия России в фактической российско-украинской войне. Что он имел в виду и реально ли это сделать — в материале LIGA.net.

Что говорит Минск о расформировании

Таких слов как “ДНР” и “ЛНР” в договоренностях вообще нет. Однако в десятом пункте есть упоминание о “разоружении всех незаконных групп” — чем ЛДНР и являются. Но и миротворцев в минских соглашениях нет. Министр иностранных дел 2007-2009 годов Владимир Огрызко говорит, что Украина должна руководствоваться действующим законодательством, а “договоренности тем и хороши, что это именно договоренности, а не норма права”. По его словам, минские соглашения как инструмент прекращения горячей фазы свою функцию выполнили, но есть большие сомнения, приведут ли они к восстановлению суверенитета и территориальной целостности.

“Минские договоренности надо начинать читать с первого пункта — прекращение огня. Когда он будет выполнен — ​​все остальные темы начнут проявляться. А пока мы говорим, забегая наперед. Надо начинать с начала, а не с конца”, — считает экс-глава МИД Украины.Вероятно, ликвидация террористических организаций ДНР и ЛНР является контекстом темы миротворческого контингента ООН в Донбассе.

Военный эксперт, экс-полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что под ликвидацией имеется в виду демилитаризация территории уже после принятия мандата и введения миротворцев. В то же время, сама миссия ООН — достаточно дискуссионный вопрос. По словам Старикова, важным моментом является то, будет ли участвовать в разоружении украинская армия. А это решается мандатом ООН.

Как известно, чтобы мандат приняли, на это должны как минимум согласиться Москва и Киев, а это означает необходимость компромисса. Источники LIGA.net рассказывают, что речь может идти об исключении из миротворческой миссии сил стран НАТО и стран ОДКБ (фактически контролируются Москвой). Украина уже заявила, что против белорусских военных из-за членства этой страны в ОДКБ.

Фактически, как объясняет Стариков, разоружение, демобилизация и реинтеграция — именно это имеется в виду, когда говорят о деятельности миротворческой миссии ООН в Украине. Поэтому слово “ликвидация” не полностью описывает этот процесс. “Расформировывать отдельно ЛДНР никто не будет. Самое главное — принятие решения о миротворцах в Совбезе ООН. Как только это произойдет, тогда начнутся вопросы демилитаризации и разоружения”, — отметил эксперт.

В России предсказуемо настаивают на необходимости “прямого диалога” с марионетками Москвы. Например, утверждают в РФ, без согласия боевиков “никаких миротворцев не будет”. Кроме того, там называют ЛДНР участниками минских соглашений (официальный Киев и западные парнтеры это отрицают). То есть Москва продолжает гнуть линию внедрения террористических группировок в Украину на особых условиях.

Народный депутат фракции Народный фронт Андрей Тетерук, который в свое время участвовал в миротворческих операциях, виделся с Волкером в январе 2018 года. Тетерук рассказал, что ликвидация будет происходить исключительно в юридической плоскости. “Это будет правовая оценка деятельности боевиков ЛДНР, а также вынесение приговоров за сепаратизм, убийства и другие преступления”, — объяснил он.

Военный эксперт Святослав Стеценко отметил, что Волкер “просто выразил позицию США, что нужно вести все переговоры с теми, кто реально принимает решения, а не с их марионетками”. По его словам, Волкер в своем заявлении дал посыл и украинскому правительству.

Как отмечает Тетерук, с террористами не о чем говорить. “Мы приняли закон, в котором признали именно Россию страной-агрессором и возложили на нее всю ответственность за то, в каком сейчас состоянии временно оккупированные территории. Любые “посипаки”, которые выдают себя за политические квазиобразования, не воспринимаются Киевом субъектом, с кем вообще можно вести переговоры. Единственное, о чем можно с ними говорить — это сложение оружия и прибытие для дачи показаний в СБУ и дальнейшего приговора суда”, — резюмировал народный депутат.

Военное уничтожение: возможно ли

Слова Волкера о ликвидации ЛДНР не имеют четкого объяснения относительно процедуры. Поэтому стоит рассмотреть и возможность военного сценария.

Как отмечает Стариков, решение конфликта силовым методом невозможно. “Так считает руководство страны и наши стратегические партнеры. Заявление Курта Волкера связано с активной подготовкой к введению в Украине операции по поддержанию мира”, — говорит Стариков.

Однако экс-полковник СБУ отмечает, что без погибших не обойтись. Очевидно, после введения миротворческой миссии не все бандформирования в Донбассе могут согласиться на разоружение. “Для этого и существует четырехтысячный полицейский контигент, который будет разоружать незаконные формирования. Бескровно не бывает нигде — ни одна операция мира так не проводились. Гибнут и миротворцы. К сожалению, при разоружении будут смерти”, — рассказывает эксперт.

Стариков также отмечает политическую составляющую, ведь вся эта небескровная процедура будет нацелена на завершение конфликта. А момент для военного решения конфликта, как это было при хорватском сценарии (операция “Буря”), Украина уже пропустила. Сейчас мир не даст Киеву такой возможности, считает экс-полковник СБУ.

По словам Тетерука, неважно, какая это должна быть операция — миротворческая, сил оперативных операций или объединенного оперативного штаба. Как он отметил, самое главное — это благоприятные условия для ликвидации террористических анклавов. Само заявление Волкера о ликвидации народный депутат объясняет так: “Речь идет о том, что любые военно-гражданские администрации, которые спонсируются Россией как страной агрессором, не имеют права на любое юридическое или физическое существование на территории Украины. Все, точка”.

Огрызко настаивает, что Украина должна принимать все необходимые меры для освобождения территорий, в частности дипломатические и военные. Позицию руководства страны о военном варианте экс-министр иностранных дел комментирует так: “На этом этапе считает так, на другом — может быть иначе. Ситуация меняется. Нельзя считать, что то, что действовало какой-то момент, будет всегда оставаться таким”.

Физическое устранение боевиков, захвативших украинскую территорию, должно происходить согласно действующему украинскому законодательству. “Все, кто совершил уголовное преступление, должен быть осужден и наказан. Этот механизм должен действовать и на временно оккупированных территориях”, — объясняет дипломат. Огрызко уточнил, что претензий нет только к людям, которые фактически были заложниками боевиков в ОРДЛО.