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Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что в России в военных ведомствах "никто и шагу не сделает без благословения сверху", поэтому нападение на Украину было одобрено президентом РФ Владимиром Путиным.
Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что приказы сбить малайзийский Boeing рейса MH17 и напасть на Украину отдавал лично президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".
"Если мы всерьез говорим о том, что кто-то отдал приказ захватывать наши территории, убивать наших людей (а уже десятки тысяч убитых и раненых!), то мы понимаем, что такое российское государство. Речь не о том, что царя обманули и где-то что-то вышло из-под контроля. Мы же представляем, что это тоталитарная, на основе КГБ/ФСБ построенная система, где в военных ведомствах никто и шагу не сделает без благословения сверху. И удар по самолету малайзийскому, и по нашей стране, "Градами" по Украине, когда уничтожали наших соотечественников, – все это санкционировано Путиным лично", – сказал Гриценко.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
По последним данным ООН, за три года войны на Донбассе погибло более 10 тысяч человек, около 24 тысяч получили ранения. Среди погибших – более 3100 украинских военных, сообщал в августе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, конфликт, боевики, ВСУ
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