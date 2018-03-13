Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО

13.03.2018 17:12

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что в России в военных ведомствах "никто и шагу не сделает без благословения сверху", поэтому нападение на Украину было одобрено президентом РФ Владимиром Путиным.

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что приказы сбить малайзийский Boeing рейса MH17 и напасть на Украину отдавал лично президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".

"Если мы всерьез говорим о том, что кто-то отдал приказ захватывать наши территории, убивать наших людей (а уже десятки тысяч убитых и раненых!), то мы понимаем, что такое российское государство. Речь не о том, что царя обманули и где-то что-то вышло из-под контроля. Мы же представляем, что это тоталитарная, на основе КГБ/ФСБ построенная система, где в военных ведомствах никто и шагу не сделает без благословения сверху. И удар по самолету малайзийскому, и по нашей стране, "Градами" по Украине, когда уничтожали наших соотечественников, – все это санкционировано Путиным лично", – сказал Гриценко.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

По последним данным ООН, за три года войны на Донбассе погибло более 10 тысяч человек, около 24 тысяч получили ранения. Среди погибших – более 3100 украинских военных, сообщал в августе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.