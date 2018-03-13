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Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс
По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака ООН может принять решение по введению миротворцев на Донбасс уже в ближайшие месяцы — скорее всего будет проголосована российская резолюция, но с украинскими условиями, передает donpress.com.
В 2015 году тема миротворцев категорически воспринималась РФ как «категорическое нет». Две недели назад российский президент во время пресс-конференции сказал, что РФ не возражает размещению миротворческой миссии ООН по всей территории ОРДЛО с выходом на границу. Я думаю закончится тем, что мы проголосуем за российскую резолюцию с нашим текстом», — подчеркнул замминистра.
Также он спрогнозировал, как будет приниматься решение по миротворцам в ООН
Возможно принятие решения (о введении миротворцев, — ред.) в ближайшие месяцы. И, возможно, до конца года миротворцы зайдут. Предварительно. Если все сложится так, как сегодня планируется. Возможно, в 2019 году. Но вы видите, что тема миротворцев ситуация, когда было «категорически нет», пришла к тому, что уже сегодня обсуждаем количество, состав, мандат и в какие сроки будут введены», — сказал Грымчак.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ООН, резолюция, ДНР, ЛНР, миротворцы
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