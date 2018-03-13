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Ходаковский о «бюджете» и жизни в «ДНР»
В «ДНР» из-за коррупции и системного воровства «местных властей» в ближайшем будущем начнется еще более сильное давление на предпринимателей, что спровоцирует отток людей из «республики». Об этом заявил экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский, передает dnews.dn.ua.
«У нас было три года – три года мы ни х… не делали. Мы только разрушали то, что само стихийно появилось в 2014 году. Сейчас мы дошли до крайней точки, мы почти достигли дна. Мы все больше совершенствуемся в лозунгах, которые должны привлекать народонаселение», – говорит он.
«Сейчас дефицит бюджета в квартал – дополнительно на миллиард с этого месяца. Из каких источников мы будем покрывать? Кто-то откажется от коррупции или воровства? Никто не откажется. Никто не скажет, что я жил до этого три года бесчестно, образовалась дыра в бюджете, теперь я прекращу воровать», – продолжил Ходаковский.
По его словам, нехватка денег в «бюджете» в «ДНР» может привести к усилению давления на предпринимателей. «Как в том анекдоте: "Папа стал меньше получать зарплату, так что папа будет меньше пить? – Нет, дети, вы будете меньше есть". Будут дополнительно нагружать этих несчастных предпринимателей, которые пока сами себя вытягивают за уши. Будут где-то что-то сокращать и еще жестче манипулировать людьми, которые сидят на бюджетных зарплатах», – заявил он.
«Мы будем видеть отток населения, попытку людей трудоустраиваться где-то, мы будем терять свой потенциал постоянно… У нас муниципальные медицинские учреждения на периферии едва на 20% финансируются от положенного по бюджету. Денег не хватает», – сказал Ходаковский.
Теги: Донбасс, коррупция, бюджет, трудоустройство, ДНР, воровство, Ходаковский
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