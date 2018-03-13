Экс-президент Кравчук рассказал, когда Путин решит судьбу Донбасса

13.03.2018 14:50

Только после ЧМ-2018 Владимир Путин примет окончательные шаги, которые решат будущее Донбасса. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, передает dialog.ua.

Он сообщил, что президент России не станет "раскачивать" ситуацию на Донбассе, пока не закончится чемпионат мира по футболу 2018, который планируется в России.

Кравчук заверил, что все понимают: когда Россия ведет открытую войну против Украины, то никто не поедет на мундиаль. Экс-президент заверил, что ни Украина, ни остальной мир не допустит того, чтобы Донбасс стал местом замороженного конфликта.

Санкции против России примут более жесткий характер, пока ситуация не разрешится в пользу Украины. Кравчук уверен, что речь пойдет уже и о финансовых санкциях, таких как запрет на участие России в международных расчетах посредством банковской международной системы.