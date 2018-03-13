- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика16:28
- Россия на Донбассе проводит боевые испытания новейших образцов вооружения16:11
- Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта15:00
- Экс-президент Кравчук рассказал, когда Путин решит судьбу Донбасса14:50
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- СБУ задержала владельца крупнейшей в ДНР сети супермаркетов12:51
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу12:23
Экс-президент Кравчук рассказал, когда Путин решит судьбу Донбасса
Только после ЧМ-2018 Владимир Путин примет окончательные шаги, которые решат будущее Донбасса. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, передает dialog.ua.
Он сообщил, что президент России не станет "раскачивать" ситуацию на Донбассе, пока не закончится чемпионат мира по футболу 2018, который планируется в России.
Кравчук заверил, что все понимают: когда Россия ведет открытую войну против Украины, то никто не поедет на мундиаль. Экс-президент заверил, что ни Украина, ни остальной мир не допустит того, чтобы Донбасс стал местом замороженного конфликта.
Санкции против России примут более жесткий характер, пока ситуация не разрешится в пользу Украины. Кравчук уверен, что речь пойдет уже и о финансовых санкциях, таких как запрет на участие России в международных расчетах посредством банковской международной системы.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, конфликт, Кравчук, санкции
- Кабакев: "Рано или поздно Путин откровенно признается, что их войска были на территории Луганска и Донецка"
- Взрывной доклад: как Россия спускалась в ад
- Письмо дончанина в Россию: "Исчезла навсегда страна-освободитель. Теперь вы - оккупанты и каратели"
- Донбасский узел: что дальше? Сценарий третий - наиболее вероятный
- Андрей Макаревич призвал Россию не воевать с Украиной за Януковича
- Минская битва за Донбасс: что задумал Путин?
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- СБУ на Луганщине арестовала гражданина Украины, воевавшего в российской "ЛНР". ВИДЕО18:24
- В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500 000 рублей18:01
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика16:28
- Россия на Донбассе проводит боевые испытания новейших образцов вооружения16:11
- Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта15:00
- Экс-президент Кравчук рассказал, когда Путин решит судьбу Донбасса14:50
- В Луганской области без света остались почти 4000 домов14:32
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- СБУ на Луганщине арестовала гражданина Украины, воевавшего в российской "ЛНР". ВИДЕО18:24
- В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500 000 рублей18:01
- Юрий Бойко: «Мы не позволим власти сделать из Украины колонию» 17:32
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО 16:51
- На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика16:28
- Россия на Донбассе проводит боевые испытания новейших образцов вооружения16:11
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО 16:51
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- Восстановить случайно удаленные фото можно08:19
- Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса08:14
- Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает22:15
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»