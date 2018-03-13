Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко

13.03.2018 10:34

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о наличии аудио-и видеодоказательств того, что руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан контактировал с главарем так называемой "ДНР" Александром Захарченко. Материалы по этому делу будут обнародованы после завершения следствия, отметил он в эфире телеканала Zik, передает zn.ua.

"У нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание. При этом у нас есть доказательства того, это выложено в аудио, о том что он контактировалпри этом с Захарченко и планировал террористический акт", - рассказал Луцнеко.

По словам генпрокурора, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт.

"То, что я знаю из материалов следствия - трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе - с минометами, автоматами и гранатами", - заявил Луценко.

Он также ответил на насмешки скептиков, что мины не совпадают с калибром пулемета, который был в бусе.

"При этом надо вспомнить, что была первая партия оружия, которая была завезена на нашу территорию под контролем Службы безопасности Украины и процессуальных руководителей военной прокуратуры. И вот к тем минометам она подходит", - отметил глава ГПУ.