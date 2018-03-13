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На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел
Сегодня автомобиль компании «Вода Донбасса», который перевозил работников предприятия, снова попал под обстрел в зоне АТО.
Фото из открытых источников
Для обеспечения технологического процесса очистки питьевой воды на Донецкую фильтровальную станцию осуществляется доставка обеззараживающих реагентов — жидкого хлора и гипохлорита натрия.
Сегодня автомобиль КАМАЗ доставил гипохлорит натрия, отметили в пресс-службе предприятия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. Никто из сотрудников не пострадал.
В 14.05. под обстрел попали "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В автобусе выбиты стекла, сотрудники не пострадали.
Отметим, мощности предприятия, а также рабочий персонал регулярно попадают под обстрелы в зоне проведения АТО.
«В таких условиях обеспечивать процесс очистки и транспортировки питьевой воды крайне сложно и опасно для жизни наших сотрудников», - говорится на сайте компании.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, Донецкая область, обстрел, Вода Донбасса
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- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
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