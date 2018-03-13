На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика

13.03.2018 16:28

Сегодня утром в оккупированном Донецке дворники нашли тело мертвого боевика «ДНР», передает donpress.com.

Местная жительница в соцсети пишет: «На ул. Кирова утром дворники увидели труп в камуфляже и вызвали ментов.

То ли пьяный замерз, то ли с машины ночью выкинули, то ли еще шо. Бабы кажуть с Новоазовска, молодой, 30 лет».