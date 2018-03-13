Последние новости раздела
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика16:28
- Россия на Донбассе проводит боевые испытания новейших образцов вооружения16:11
- Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта15:00
- Экс-президент Кравчук рассказал, когда Путин решит судьбу Донбасса14:50
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- СБУ задержала владельца крупнейшей в ДНР сети супермаркетов12:51
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу12:23
На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика
13.03.2018 16:28
Сегодня утром в оккупированном Донецке дворники нашли тело мертвого боевика «ДНР», передает donpress.com.
Местная жительница в соцсети пишет: «На ул. Кирова утром дворники увидели труп в камуфляже и вызвали ментов.
То ли пьяный замерз, то ли с машины ночью выкинули, то ли еще шо. Бабы кажуть с Новоазовска, молодой, 30 лет».
Теги: Донецк, Донбасс, труп, боевик, ДНР, соцсети
Читайте также:
- В ОБСЕ рассказали подробности об обстреле автобуса в Еленовке
- После пыток коллег боевик «Оплота» отважился бежать из Донецка. ВИДЕО
- Главарь "ДНР" занервничал из-за "врагов": что там у него случилось
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- СБУ на Луганщине арестовала гражданина Украины, воевавшего в российской "ЛНР". ВИДЕО18:24
- В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500 000 рублей18:01
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика16:28
- Россия на Донбассе проводит боевые испытания новейших образцов вооружения16:11
- Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта15:00
- Экс-президент Кравчук рассказал, когда Путин решит судьбу Донбасса14:50
- В Луганской области без света остались почти 4000 домов14:32
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
- СБУ на Луганщине арестовала гражданина Украины, воевавшего в российской "ЛНР". ВИДЕО18:24
- В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500 000 рублей18:01
- Юрий Бойко: «Мы не позволим власти сделать из Украины колонию» 17:32
- Гриценко: И удар по самолету малайзийскому, и "Градами" по Украине – все это санкционировано Путиным лично. ВИДЕО17:12
- "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО 16:51
- На улице Донецка дворники обнаружили труп боевика16:28
- Россия на Донбассе проводит боевые испытания новейших образцов вооружения16:11
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО 16:51
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- Восстановить случайно удаленные фото можно08:19
- Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса08:14
- Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает22:15
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»