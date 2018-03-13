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Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу
Своими впечатлениями о поездке в поезде «Киев-Мариуполь» на своей странице в Фейсбуке поделился общественник Дмитрий Беспалов.
«Вот и мне посчастливилось воспользоваться поездом Киев-Мариуполь. Что могу сказать? Он кажется довольно странным. Во-первых, это, в основном, старые, видавшие виды, вагоны. По пути в Мариуполь, жаль что я этого не сфотографировал, вагон трещал и скрипел всю дорогу, грозясь, видимо, развалиться прямо на ходу. Щели между стеклопакетами и корпусом были задуты монтажной пеной, но из них все равно поддувало. Из окна не было видно ничего в принципе, из-за толстого слоя грязи. Конечно, не все вагоны такие - нам так просто не повезло. Но это, согласитесь, странно - все платят одинаковую сумму, но получают существенно разные вагоны в одном поезде. Во-вторых, конечно, время, за которое этот поезд добирается до места назначения. А это целых 18 часов!
Такое продолжительное время поездки просто безжалостно к бизнес-времени путешественников. Вы тратите большой кусок рабочего дня от дня выезда, когда поезд отправляется около 16 с чем-то и значимую часть по приезду на место, около 11. Ну и конечно вы проводите все это время в нормальном или не очень (как повезёт) вагоне, почти без интернета и без розетки, чтобы зарядить свои уже севшие устройства. Просто шикарно!
Мариуполь, как я увидел, демонстрирует успехи в сфере планирования и эксплуатации общественного транспорта. Надеюсь, междугородний для них также подтянется до должного уровня. Кроме того, у нас там проект почти до осени с, наверное, 4 человеко-командировками в месяц. Предложение сократить время в пути с 18 до 13 часов только нам смогло бы сэкономить около 100 часов! Наверное, хватит на транспортную модель небольшого города», - пишет Беспалов.
Теги: Донбасс, Киев, Мариуполь, поезд, впечатление
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