"Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе

13.03.2018 18:48

Ограничениями на выезд с оккупированной территории Донбасса главари боевиков создают картинку для того, чтобы люди оставались в ОРДЛО и служили российским наемникам "живым щитом" в противостоянии с украинскими военными. Вместе с тем, население, которое остается в оккупированных районах, запугано и вынуждено выживать.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

Об ограничениях на выезд с оккупированного Донбасса

Если отталкиваться от практических шагов, которые делают лидеры непризнанных террористических образований (а фактически это российское политическое образование), то их задача - создавать телевизионную картинку, чтобы вращать ее в информационном поле против Украины и делать так, чтобы люди не бежали с этих территорий. Например, когда я в 2014 году выезжал (из Луганска, - "Апостроф"), они пытались сделать так, чтобы как можно больше людей осталось, потому что люди - это живой щит, за которым можно прятаться и вести огонь из жилых кварталов. Поскольку Вооруженные силы Украины не стреляют по ним, то это очень удобно.

В политическом смысле ограничения на выезд граждан дают возможность показывать в СМИ картинку и говорить, что "преступная украинская власть", "кровавая хунта" не хочет, чтобы эти люди ехали, хотя это не так. Конечно, с какими-то проблемами, но здесь (на свободной территории Украины, - "Апостроф") создается как можно больше комфортных условий для переселенцев. Поэтому здесь два аспекта - практический и политический. Создается образ, который на центральных телеканалах России смогут использовать как новости о том, что власти Украины плохо относятся к населению оккупированных территорий. Это продолжается уже четыре года.

О том, как люди выживают в ОРДЛО

Нужно также понимать, что в течение последних двух лет ситуация на оккупированных территориях стабилизировалась. После уничтожения почти всех полевых командиров, которые не устраивали российских кураторов, за каждое направление начали отвечать ФСБшники, ГРУ, политическое крыло [помощника президента РФ Владислава] Суркова и другие.

Нельзя сказать, что на оккупированных территориях есть гуманитарный кризис, нет. Там созданы условия, в которых человек имеет возможность выживать, и этого достаточно, чтобы контролировать все население на оккупированных территориях. То есть людям и не дают сдохнуть, извините на слове, но и жить тоже не дают, ведь зарплата настолько минимальна, что очень маленький процент граждан может позволить себе покупать мясо или что-то подобное. Все это есть в магазинах: да, оно не очень качественное, потому что оно не из Украины, а из России, оно какое-то плохое и невкусное, но все это реально купить. Об этом постоянно рассказывают, но собственно возможности приобрести эти товары у людей нет.

Работы нет, большинство людей уехало, почти все производство остановилось, бизнес уехал, потому что нет смысла работать, так что там очень трудно заработать. Большинство людей или сидят на пенсиях, или выехали в Россию или Украину, особенно трудоспособное население, которое могло бы работать и приносить какие-то доходы.