Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта

13.03.2018 09:06

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Сегодня, 13 марта, очереди на въезд-выезд на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 40 авто, в Горловку 70.

Марьинка в оба направления по 60 машин.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 30

Гнутово в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк столько же.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Нет данных

КПВВ «Марьинка»

Нет данных

КПВВ «Новотроицкое»

Нет данных

КПВВ «Гнутово»

8.10 Гнутово - на Мариуполь машин 30 всего, пеших почти нет, родственники с утра выехали из Макеевки, уже всё прошли быстро.