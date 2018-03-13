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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта

13.03.2018 09:06
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Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Сегодня, 13 марта, очереди на въезд-выезд на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 40 авто, в Горловку 70.
Марьинка в оба направления по 60 машин.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 30
Гнутово в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк столько же.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»
Нет данных

КПВВ «Марьинка»
Нет данных
КПВВ «Новотроицкое»
Нет данных
КПВВ «Гнутово»
8.10 Гнутово - на Мариуполь машин 30 всего, пеших почти нет, родственники с утра выехали из Макеевки, уже всё прошли быстро.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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