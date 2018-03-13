В Донбассе ликвидирован боевик «Малек»

13.03.2018 08:08

В зоне АТО в ходе боевых действий ликвидирован боевик Витковский Александр Станиславович, известный по позывному «Малек».

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что ликвидированный боевик родился в Нижней Крынке 08/03/81, передает donpress.com.

В социальных сетях сослуживцы боевика сообщают, что он был ликвидирован 01/07/2017.

Данные о боевике внесены в базу сайта «Миротворец».