- Ходаковский о «бюджете» и жизни в «ДНР»11:50
- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев11:32
- В Петровском районе оккупированного Донецка произошло смертельное ДТП11:12
- Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко10:34
- Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке10:16
- В Мариуполе остерегают от нашествия людей09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта09:06
- На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО08:43
- В Донбассе ликвидирован боевик «Малек»08:08
- В ГПСУ рассказали подробности смертельного взрыва в Донецке08:01
В ГПСУ рассказали подробности смертельного взрыва в Донецке
Преступник из ОРЛО подорвал гранату в оккупированном Донецке во время побега от «МВД ДНР», в результате чего погибла женщина из Киева и он сам.
Также, шесть человек были ранены. Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы со ссылкой на источники, передает ДонПресс.
Оперативники Донецко-Луганского управления Госпогранслужбы собщили, что взрыв прогремевший 9 марта в Кировском районе оккупированного Донецка, недалеко от кафе «СССР», произошел когда боевики «МВД ДНР» пытались задержать преступника, подозреваемого в торговле оружием.
В ГПСУ добавили: «Подозреваемый пытался скрыться от преследователей и остановил бус, проезжавший мимо».
По информации, водитель приостановился и дал мужчине забраться в авто, где находились гражданские и в этот момент у него разорвалась граната.
Кроме того, сообщается, что подозреваемый приехал в оккупированный Донецк с территории ОРЛО и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек. В то же время, сепаратистские СМИ пытаются выдать происшествие, как «диверсию» ВСУ.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, граната
- В Донецке на Щегловском кладбище от взрыва пострадал косильщик травы
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Донецк подпрыгнул от вечернего взрыва. Горит завод
- В оккупированном Донецке прогремел взрыв
- "Готовьте труповозки". "Днепропетровские" террористы рассказали о взрывном устройстве
- Ходаковский о «бюджете» и жизни в «ДНР»11:50
- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев11:32
- В Петровском районе оккупированного Донецка произошло смертельное ДТП11:12
- Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко10:34
- Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке10:16
- В Мариуполе остерегают от нашествия людей09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта09:06
- «Они просто издеваются»: боевики ввели новые ограничения для жителей Луганска08:54
- На Донбассе за сутки получили ранения два украинских военных – штаб АТО08:43
- В Донбассе ликвидирован боевик «Малек»08:08
- Ходаковский о «бюджете» и жизни в «ДНР»11:50
- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев11:32
- Apple собирается выпустить "ноутбук для бедных"11:25
- В Петровском районе оккупированного Донецка произошло смертельное ДТП11:12
- Мультфильм "Похищенная принцесса" установил рекорд среди украинских фильмов10:50
- Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко10:34
- Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке10:16
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- В Мариуполе остерегают от нашествия людей09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 марта09:06
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- Восстановить случайно удаленные фото можно08:19
- Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса08:14
- Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает22:15
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»