Россия на Донбассе проводит боевые испытания новейших образцов вооружения

13.03.2018 16:11

Донбасс для России является испытательным полигоном, где оккупанты испытывают новейшие виды вооружений. Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак во время встречи с литовскими журналистами, передает 62.ua.

"Ситуация на линии соприкосновения сложная, однако контролируемая нами. Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевые испытания новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений. Это для нее испытательный полигон", – говорится в сообщении на странице Полторака в Фейсбук.

Также он указал на еще одну опасность со стороны России. По его словам, в последнее время Москва увеличила присутствие своей армии вблизи границы с Украиной и дальше наращивает военную группировку в Крыму.

"Мы расцениваем, что главная цель этих действий – это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины", – сказал министр





