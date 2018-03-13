В Петровском районе оккупированного Донецка произошло смертельное ДТП

13.03.2018 11:12

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Петровском районе оккупированного Донецка один человек погиб, еще один получил травмы, передает donpress.com.

В пресс-службе «МЧС ДНР» отметили: «В Петровском районе Донецка 12 марта в 15:24 на улице Рубена Ибаррури произошло ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей ВАЗ-2107 и Daewoo Sens один человек погиб, еще один пострадал».

Сообщается, что пострадавший мужчина 1979 года рождения госпитализирован. На данный момент устанавливаются анкетные данные погибшего.