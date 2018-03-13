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В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС
На Донбассе под обстрел в очередной раз попали сотрудники Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Как сообщили в компании "Вода Донбасса", под обстрел попал автобус с персоналом станции, передает vesti-ukr.com.
"Сегодня автомобиль КамАЗ доставил гипохлорит натрия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. В 14:05 под обстрел попали "вахтовка" и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В автобусе выбиты стекла, сотрудники не пострадали", – говорится в сообщении.
Ранее в результате боевых действий в оборудовании Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой несколько населенных пунктов, произошло короткое замыкание.
Напомним, что 11 февраля Донецкая фильтровальная станция также попала под обстрел. В результате были повреждены бетонные заграждения и дома фильтров - пробиты бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище.
Теги: Донбасс, персонал, сотрудники, обстрел, автомобиль, ДНР, АТО, Донецкая фильтровальная станция
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