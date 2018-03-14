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Европейский банк выделил 81 млн гривен на восстановление здания мариупольского горсовета, сожженного сепаратистами
14.03.2018 21:52
Вчера Кабинет Министров ратифицировал проект согласно которому Европейский банк все таки выделит 81 миллион гривен на реконструкцию здания горсовета, сожженного в 2014 году сепаратистами.
Этой хорошей новостью поделился мэр Мариуполя на заседании исполкома горсовета.
Как пообещал Вадим Бойченко, уже в этом году ко Дню рождения Мариуполя будет готов фасад здания.
Напомним, в 2014 году сумма реконструкции здания, сожженного сепаратистами, составляла 34 млн. грн. Но за 4 года цены изменились, а здание наоборот еще больше обветшало.
Затем был сделан проект на 108 млн грн, а СБУ пересчитала его и урезала на 27 млн. грн.
Кроме того, Европейский банк выделил 7,8 млн гривен на реконструкцию библиотеки им. Короленко.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, деньги, горсовет
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