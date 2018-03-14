- В ОРДО заявили, что ВСУ намерены занять ДФС и контролировать подачу воды14:40
- «Работы нет, большинство людей уехало…» — появились новые данные о реальной ситуации на оккупированном Донбассе. (Видео)13:12
- «Вслед за ДНР»: ОРЛО намерены перейти на российский телефонный код09:50
- Стало известно, сколько боевиков входит в «структуру ДНР»08:17
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС 21:10
- Гриценко: Меня беспокоит значительное количество российских диверсионных групп в Украине, которые могут быть активированы в любой момент. Через нашу границу шастали и шастают. ВИДЕО20:19
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс19:15
- "Сдохнуть не дают, но и жить - тоже": что сейчас происходит на Донбассе18:48
Стало известно, сколько боевиков входит в «структуру ДНР»
В структуре боевиков «ДНР» на сегодняшний день насчитывается более 20 тысяч человек.
Источники в правоохранительных органах ОРДО отметили, что сюда входит более 5 тысяч представителей «власти»: это и силовые органы, и чиновники, и разведка.
Источник отметил:"К настоящему времени из них установлено более 5000 человек, которые являются представителями власти ДНР, определенное количество из них занимали эти должности еще до начала антитеррористической операции, из которых 1800 человек личного состава «полиции ДНР», работники государственных учреждений — 500 человек, 2576 — сотрудники пенитенциарной системы, 243 — фискальной службы, МГБ — 215, ГРУ — 412, МЧС — 200, прокуратура — 437 человек, 48 человек, работающих в судебной системе»
При этом около 6 тысяч человек входят в ряды боевиков «ДНР». В то же время, в правоохранительных органах не установили личности около 8 тысяч человек из 20 тысяч заявленных.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, боевики
- Люди Захарченко "зажрались настолько, что уже не видно края", - Ходаковский готовит почву для "переворота" в Донецке
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- В "ДНР" грядет переворот?
- "В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
- «Власти» ОРЛО сократят численность «прокуроров ЛНР»16:48
- В ОРДО заявили, что ВСУ намерены занять ДФС и контролировать подачу воды14:40
- «Работы нет, большинство людей уехало…» — появились новые данные о реальной ситуации на оккупированном Донбассе. (Видео)13:12
- В оккупированный Луганск приехали «важные русские»: движение ограничено12:32
- «Вслед за ДНР»: ОРЛО намерены перейти на российский телефонный код09:50
- Стало известно, сколько боевиков входит в «структуру ДНР»08:17
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- В зоне АТО под обстрел попал персонал ДФС 21:10
- Гриценко: Меня беспокоит значительное количество российских диверсионных групп в Украине, которые могут быть активированы в любой момент. Через нашу границу шастали и шастают. ВИДЕО20:19
- «Власти» ОРЛО сократят численность «прокуроров ЛНР»16:48
- Курс гривны посыплется: что на самом деле значит отказ от мелких денег и монет16:30
- Отравление Скрипаля: Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН16:11
- Летом нас ожидает очередное падение мировых цен на нефть15:52
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Тиллерсон сделал «прощальное» заявление о России15:15
- Ангела Меркель избрана канцлером Германии на четвертый срок14:55
- В ОРДО заявили, что ВСУ намерены занять ДФС и контролировать подачу воды14:40
- В Крыму перекрыли дороги14:20
- В Нацбанке рассказали, когда в обращение поступят новые гривневые монеты14:00
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Как развить в себе креативность и творческое мышление09:03
- Популярная игрушка попала в список опасных товаров ЕС08:39
- Эффективные меры профилактики простуды и гриппа08:03
- Кто вы — энергетический вампир или донор07:50
- В каких случаях отеки ног опасны20:45
- Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин19:55
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- "Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО 16:51
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе