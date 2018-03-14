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В ОРДО похвастались запуском сети 3G в Донецке, Макеевке и Горловке
14.03.2018 18:56
Мобильный оператор боевиков «Феникс» сегодня запустил полноценную работу сети 3G для своих абонентов в оккупированных Донецке, Макеевке и Горловке.
В пресс-службе «оператора» отметили: «Сегодня, 14 марта 2018 года, ГП „Республиканский оператор связи“ запустил работу сети третьего поколения в полном объеме в трех городах Республики — Донецке, Макеевке и Горловке. Помимо ранее доступной передачи данных, абоненты получили возможность осуществлять звонки и передавать SMS-сообщения».
Также, там добавили: «В планах компании увеличение количества 3G-базовых станций не только в Донецке, Макеевке и Горловке, но и в других крупных городах Республики».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, мобильная связь, ОРДО
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