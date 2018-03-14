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В ОРДО заявили, что ВСУ намерены занять ДФС и контролировать подачу воды

14.03.2018 14:40
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В ОРДО заявили, что ВСУ намерены занять ДФС и контролировать подачу воды

«Замкомандующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин заявил, что ВСУ обстрелами служебных авто компании «Вода Донбасса» намерены «запугать персонал ДФС и впоследствии взять под свой контроль подачу воды на территорию ДНР».

Так, он отметил: «Позиции, с которых осуществляются обстрелы, расположены в нескольких десятках метров от въезда на территорию станции, поэтому реальная угроза жизни людей существует постоянно. Это хорошо спланированная акция. Данными агрессивными действиями украинское оккупационное командование неоднократно запугивало сотрудников, проживающих на территории Республики, и тем самым принуждало их отказаться от обслуживания станции».

По словам Басурина, в планах украинского командования -» ввести на Донецкую фильтровальную станцию «свой персонал» и «взять под полный контроль процесс подачи воды в населенные пункты Республики»».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, вода, ДНР, ВСУ, ОРДО
 
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