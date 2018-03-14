«Вслед за ДНР»: ОРЛО намерены перейти на российский телефонный код

14.03.2018 09:50

Мобильный оператор боевиков ОРЛО «Лугаком» намерен отказаться от украинского кода +38072 и перейти на российскую нумерацию.

«Замминистра связи и массовых коммуникаций ЛНР» Юрий Першиков заявил, что переход на +7 придаст импульс «развитию связи в республике». Оккупант отметил: «Мы изучаем опыт наших южных коллег и соседей. И если он, этот опыт, будет результативен, возьмем на вооружение».

Также, он добавил: «Чтобы вы понимали ситуацию, „Феникс“ и „Лугаком“ — это внутренняя связь, которая была создана для обеспечения военных потребностей. Потом ею стали пользоваться чиновники и милиция. Часть пакетов поступает в продажу для покрытия расходов на содержание систем связи. Излишки пакетов мы продаем населению, поскольку связь — дорогостоящее предприятие и за счет абонентов мы покрываем некоторые технические издержки».

В ОРЛО добавили: «Переход „Лугакома“ в +7 стал бы еще одним шагом на пути интеграции Донбасса в Россию. Подвижки в этом направлении идут, но минимальными темпами. Создание единого информационного и коммуникационного пространства — это один из наиболее важных аспектов общей интеграции ДНР и ЛНР в Россию».

Источник: https://donpress.com