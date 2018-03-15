Автобус с детьми из Бердянска и Мариуполя попал в ДТП

15.03.2018 09:02

На трассе Запорожье - Бердянск перевернулся микроавтобус, в котором находились дети - спортсмены из Бердянска и Мариуполя. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает pro.berdyansk.biz.

Авария произошла в ночь с 13 на 14 марта возле села Замостье Черниговоского района. По одной из версий, ДТП могло произойти из-за того, что транспортное средство попало в большую яму.

Водители, проезжающие мимо, помогли детям выбраться из перевернутой машины и вызвали эвакуатор.

О происшествии сообщили также руководителю Бердянской райгосадминистрации Роману Молодецкому, который контролировал вопрос доставки юных спортсменов домой. Он вместе с родителями встретил детей. Доставкой мариупольских спортсменов занимались их родственники и тренеры.