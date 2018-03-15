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Архив - Донецкая область

Автобус с детьми из Бердянска и Мариуполя попал в ДТП

15.03.2018 09:02
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Автобус с детьми из Бердянска и Мариуполя попал в ДТП

На трассе Запорожье - Бердянск перевернулся микроавтобус, в котором находились дети - спортсмены из Бердянска и Мариуполя. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает pro.berdyansk.biz.
Авария произошла в ночь с 13 на 14 марта возле села Замостье Черниговоского района. По одной из версий, ДТП могло произойти из-за того, что транспортное средство попало в большую яму.
Водители, проезжающие мимо, помогли детям выбраться из перевернутой машины и вызвали эвакуатор.
О происшествии сообщили также руководителю Бердянской райгосадминистрации Роману Молодецкому, который контролировал вопрос доставки юных спортсменов домой. Он вместе с родителями встретил детей. Доставкой мариупольских спортсменов занимались их родственники и тренеры.



Теги: Донбасс, Бердянск, Мариуполь, дети, ДТП
 
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