«Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом

15.03.2018 19:20

Вчерашнему затишью в зоне АТО, судя по информацию местных жителей, пришел конец. Сегодня с наступлением вечера жители оккупированного Донецка сообщают о разгоревшихся на окраинах города боях, передает donpress.com.

Так, в своих комментариях люди пишут:

«Площадка. охриневает (началось с сбивание, а сейчас все, что попало под руки то и в ходу! Разное слушаем. на поселке норм. Площадка, понеслось путиловка слышим Октябрьский-интенсивность спала, бахают периодически мощно»

«И щас херачит орковская зенитка и арта откуда-то из зоны ставков, недалеко от шахты октябрьской».

«ДФ 17. 40 к Донецк Шо за салют северо-запад? Какие-то шипящие бахи и стрелковое Да, район Песок-Вольво…очень плотно гранатометы и стрелковое с ДШК… минут 20»

«Перемирие в Донецке прямо сейчас…»

«Ого замес сторона ДАП очень шумно и плотно!»