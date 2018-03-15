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Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"

15.03.2018 18:41
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Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"

Сегодня в Сети появилась информация о нововведении так называемого "министерства транспорта ДНР" в работе автовокзалов. По данным СМИ, теперь в Макеевке нужно покупать «междугородние билеты» на 111, 121, 96 и другие донецкие маршруты, передает 62.ua.

Теперь только покупать билет в кассе и ехать в Донецк, проезд подорожал на рубль — за кассовое обслуживание берут. Нужно отстоять в очереди на кассе за билетами около 40 минут, потом можно сесть только в тот автобус, на который куплен билет, то есть приходится пропустить ещё 1-2 автобуса перед собой. Получается, на работу нужно выходить не за час до приезда, а за полтора-два часа, в 5 утра. А просыпаться придётся в 4, сообщает "КП".

Причём, для дончан изменений нет, на 96 маршруте с Щетинина — 10 рублей, а вот из Макеевки на Щетинина — 11 рублей, плюс огромнейшая очередь в кассу. Ну и, конечно, у кассира комп постоянно висит, сдачи нет.

В "минтрансе" «КП» подтвердили, что эта информация соответствует действительности. Однако вводит это положение предприятие «Автовокзалы Донбасса», которое подчиняется "министерству доходов и сборов ДНР". Эта норма утверждена "законодательно". Коснётся нововведение не только Макеевки, но и других маршрутов: Ясиноватой, Харцызска и так далее. Более подробная информация на данный момент уточняется.

Представитель "Автовокзалов Донбасса" дал корреспонденту "КП" комментарий:

"Это положение действует со вчерашнего дня. Раньше вы платили деньги водителю, и всё шло ему в карман. А сейчас будете брать билеты в кассе - и деньги будут идти государству", - заявил представитель предприятия.

Уже сейчас понятно, что для людей такое новшество будет иметь лишь негативные последствия: из Макеевки в Донецк ежедневно ездит огромное количество людей, на учёбу и работу, да и просто по личным делам. Подобные ограничения нарушат сообщение городов и вызовут массовые недовольства.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, билеты, подорожание, автовокзал, ДНР
 
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