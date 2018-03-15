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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе

15.03.2018 21:59
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Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе

Война на Донбассе не закончится в 2018 году. С таким заявлением выступил глава "народного совета ДНР" Денис Пушилин. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

Таким циничным образом Пушилин отрегировал на оптимистичный прогноз председателя СММ ОБСЕ Мартина Сайдика, который ранее выразил надежду на завершение конфликта на Донбассе к концу 2018 года. Он назвал его "излишне оптимистичным". При этом Пушилин в очередной раз обвинил в происходящем на Донбассе Украину.

Он заявил, что Киев срывает Минские соглашения, отказывается от обмена пленными и вводит коммуникационные блокады в отношении так называемых республик. Но все эти нарушения идут со стороны боевиков, а не украинской стороны, что регулярно фиксируется наблюдателями ОБСЕ.



Теги: Донбасс, война, блокада, ДНР, ЛНР, боевики, Пушилин, СММ ОБСЕ, Минские соглашения
 
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