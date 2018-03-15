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Главарь «ДНР» Захарченко не считает долгами полугодовые задержки зарплаты

15.03.2018 13:50
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Главарь «ДНР» Захарченко не считает долгами полугодовые задержки зарплаты

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что в ОРДО нет долгов по зарплате шахтерам, а долги до полугода вообще не нужно воспринимать как задолженность, передает donpress.com.

Так, он отметил: «А где есть задолженность по заработной плате? На государственных шахтах есть отставание в выплате заработной платы — ровно месяц. По некоторым коммерческим предприятиям существует задолженность в полгода».

Главарь боевиков сообщил, что получил обращение с шахты «Ждановская», где задолженность по зарплате составляет 4−6 месяцев в зависимости от участков и добавил: «Ситуация напряженная: не на всех госпредприятиях отрасли погашены долги за прошлый период, но текущая зарплата выдается всем.

Руководству поставлена задача данный вопрос сделать приоритетным. 98% предприятий погасили долги, остаются шахты, которые временно не отгружают уголь, либо работают в режиме водоотлива. На водокачках зарплаты платятся из госбюджета, который формируется по итогам квартала. Поэтому есть задержки».



Теги: Донбасс, зарплата, ДНР, шахтеры, Захарченко, долги
 
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