- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"18:41
- В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП18:20
Главари «ДНР» Захарченко и Пушилин просят «Пасхального перемирия»
Главари «ДНР»Александр Захарченко и Денис Пушилин заговорили о «Пасхальном перемирии». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Главарь «ДНР» Александр Захарченко, несмотря на свои недавние высказывания о, якобы, нарушениях «весеннего перемирия со стороны ВСУ», внезапно заявил, что это было «самое удачное перемирие».
Кроме того, теперь он ведет речь о «Пасхальном перемирии», которое просит объявить «уже со Страстной недели (с 1 апреля)».
Захарченко даже поручил постоянному уполномоченному «представителю ДНР» в Минске, Денису Пушилину на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры «Пасхального перемирия».
Главарь боевиков уточнил: «Призываю все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать еще один шаг на пути к миру на Донбассе».
Судя по смене риторики «покорителя Лондона и Киева», напрашивается вопрос — ситуация изменилась?
Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, боевики, ВСУ, Пушилин, Захарченко, Минские договоренности
- Захарченко инициирует «Пасхальное перемирие» с 1 апреля
- У Захарченко: Украинский боец рассказал, как попал в плен к «ДНР»
- "Управляемые Россией силы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе через час после объявления абсолютного перемирия", - экс-посол США
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- Захарченко хлебнул «боярышника» и собрался в наступление
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"18:41
- В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП18:20
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- Украина готова обменять 20 россиян на незаконно удерживаемых Москвой политзаключенных21:26
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Треть украинцев хотела бы покинуть страну 20:01
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Россию будут душить медленно, война закончится не раньше 2030 года - Алексей Арестович. ВИДЕО12:50
- Отказ от сахара ведет к необратимым изменениям в организме12:28
- Переселенцам и жителям Донбасса: как проводится идентификация личности при оформлении паспорта09:49
- Найдена смертельная опасность оливкового масла09:24
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз09:19
- 15 марта: какой сегодня праздник09:10
- Виявити приховані хвороби допоможе жувальна гумка22:21
- Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной18:21
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс