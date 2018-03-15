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Архив - Донецкая область

Красный Крест отправил стройматериалыв жителям «ДНР»

15.03.2018 10:00
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Красный Крест отправил стройматериалыв жителям «ДНР»

За прошедшие сутки через КПВВ «Новотроицкое» на выезд в временно оккупированную территорию Украины проследовало 8 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области строительные материалы общим весом более 155 тонн.



Теги: Донбасс, Красный Крест, стройматериалы, ДНР
 
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