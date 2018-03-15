Красный Крест отправил стройматериалыв жителям «ДНР»

15.03.2018 10:00

За прошедшие сутки через КПВВ «Новотроицкое» на выезд в временно оккупированную территорию Украины проследовало 8 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области строительные материалы общим весом более 155 тонн.