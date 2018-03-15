Мариупольский театр представит в Киеве постановку о морге

15.03.2018 14:35

Донецкий областной академический театр Мариуполя в рамках Украинского формата Международного театрального фестиваля камерных спектаклей AndriyivskyFest представит в Киеве спектакль "Жах", сообщает 0629.

В основе спектакля пьеса Неды Нежданы. "Действие пьесы разворачивается в помещении городского морга, где две молодые женщины оказались запертыми на ночь. Телефон вроде не работает, но периодически поступают звонки с очень странными сообщениями. Все, что остается, - делиться мыслями, страхами, надеждами и перебирать возможные версии случившегося (в диапазоне от пьяных галлюцинаций к ядерному апокалипсису). Рассуждая и фантазируя, героини попутно разрабатывают план действий практически на любой из вариантов, и все же реальный финал застает их врасплох", - говорится в описании.

Режиссер-постановщик -Анатолий Левченко. В ролях – Вера Шевцова, Дарья Недавняя. Премьера спектакля состоялась в декабре 2017 года