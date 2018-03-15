- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"18:41
- В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП18:20
Мариупольский театр представит в Киеве постановку о морге
Донецкий областной академический театр Мариуполя в рамках Украинского формата Международного театрального фестиваля камерных спектаклей AndriyivskyFest представит в Киеве спектакль "Жах", сообщает 0629.
В основе спектакля пьеса Неды Нежданы. "Действие пьесы разворачивается в помещении городского морга, где две молодые женщины оказались запертыми на ночь. Телефон вроде не работает, но периодически поступают звонки с очень странными сообщениями. Все, что остается, - делиться мыслями, страхами, надеждами и перебирать возможные версии случившегося (в диапазоне от пьяных галлюцинаций к ядерному апокалипсису). Рассуждая и фантазируя, героини попутно разрабатывают план действий практически на любой из вариантов, и все же реальный финал застает их врасплох", - говорится в описании.
Режиссер-постановщик -Анатолий Левченко. В ролях – Вера Шевцова, Дарья Недавняя. Премьера спектакля состоялась в декабре 2017 года
Теги: Донбасс, Киев, Мариуполь, театр, спектакль
- Фотособытия недели (26 марта - 1 апреля). Впечатляющие провал, танцовщицы, освещение и часы
- СИЛлАх есть - много времени не надо
- «Крематорий» на Подоле: что ждет Андреевский спуск
- Киевляне конвертировали деньги в Мариуполе
- Фотособытия недели (17-23 октября). "Переселения" магазинов и памятников
- Сумская, Блёданс и Головин заплатили гаишникам
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"18:41
- В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП18:20
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- Украина готова обменять 20 россиян на незаконно удерживаемых Москвой политзаключенных21:26
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Треть украинцев хотела бы покинуть страну 20:01
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Россию будут душить медленно, война закончится не раньше 2030 года - Алексей Арестович. ВИДЕО12:50
- Отказ от сахара ведет к необратимым изменениям в организме12:28
- Переселенцам и жителям Донбасса: как проводится идентификация личности при оформлении паспорта09:49
- Найдена смертельная опасность оливкового масла09:24
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз09:19
- 15 марта: какой сегодня праздник09:10
- Виявити приховані хвороби допоможе жувальна гумка22:21
- Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной18:21
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс