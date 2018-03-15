- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"18:41
- В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП18:20
Переполох в "ДНР": проект СБУ "Тебя ждут дома" заманивает "доверчивых" боевиков, обезглавливая гибридную армию РФ, - Басурин
В оккупированном Донецке пугают, что Вооруженные силы Украины якобы обманом переманивают боевиков "Л/ДНР" на подконтрольную территорию. Спикер так называемой "Донецкой народной республики" Эдуард Басурин рассказывает о том, что специальные психологи Вооруженных сил Украины якобы выманивают боевиков "Л/ДНР" на подконтрольную Киеву территорию, передает "Диалог.UA".
"Заманив доверчивых граждан, поддавшихся убеждению профессиональных психологов, спецслужбы снимают видео допросов по подготовленным текстам, заносят их в списки, и за успешное мероприятие ставят себе "галочку". После этого обманутыми гражданами занимаются следователи", - заявил он. По его слова, хитрые украинские военные каким-то образом буквально завлекают затурканных "ополченцев" на украинскую территорию с помощью контактов в Интернет.
"Дальнейшая их судьба печальна: в лучшем случае купившихся на спецпроект СБУ ждет тюремный срок, в некоторых случаях люди просто исчезают бесследно и навсегда", - добавил он. Судя по всему, данный выпад сепаратистов можно расценивать как комплимент СБУ и программе "Тебя ждут дома", по которой уже несколько сотен террористов "Л/ДНР" вернулись к гражданской жизни в Украине без фактического ареста и судимости. Таким образом, российские кураторы всеми силами пытаются внушить местным сепаратистам, что такой исход невозможен и нельзя покидать бандформирования на Донбассе.
Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, СБУ, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, Басурин
- Тымчук: Российский Генштаб предписал боевикам на период выборов президента РФ ограничить огневые удары по Украине
- Россия готовит к зиме боевиков на Донбассе
- Гибридная война между Украиной и Россией продолжается: известны последние сводки с линии фронта на Донбассе
- "Управляемые Россией силы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе через час после объявления абсолютного перемирия", - экс-посол США
- “Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ
- ГПУ сообщила о подозрении трем российским офицерам и террористу "ДНР" за обстрел Мариуполя в 2015 году
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Билеты на автобусы Макеевка-Донецк подорожали: маршрут стал "междугородним"18:41
- В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП18:20
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности22:28
- Боевики "ДНР" сделали новое циничное заявление о войне на Донбассе21:59
- Украина готова обменять 20 россиян на незаконно удерживаемых Москвой политзаключенных21:26
- "Лучше бы Сережа пил пиво в Ровеньках", - блогер рассказал показательный случай, как террористы "ЛНР" избавляются от тел боевиков - подробности21:03
- Левочкин: Спустя год очевидно, что блокада Донбасса – не просто ошибка, это антигосударственное решение20:41
- Боевики сорвали перемирие, зафиксировано 2 обстрела20:19
- Треть украинцев хотела бы покинуть страну 20:01
- Военнослужащие массово заболели корью в Мариуполе19:42
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом19:20
- Боевики-дезертиры ограбили обменный пункт в Горловке18:59
- Россию будут душить медленно, война закончится не раньше 2030 года - Алексей Арестович. ВИДЕО12:50
- Отказ от сахара ведет к необратимым изменениям в организме12:28
- Переселенцам и жителям Донбасса: как проводится идентификация личности при оформлении паспорта09:49
- Найдена смертельная опасность оливкового масла09:24
- Что будет на Донбассе после АТО: дипломат дал неутешительный прогноз09:19
- 15 марта: какой сегодня праздник09:10
- Виявити приховані хвороби допоможе жувальна гумка22:21
- Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной18:21
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу
- Грымчак сообщил, когда миротворцы ООН войдут в Донбасс