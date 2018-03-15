Переполох в "ДНР": проект СБУ "Тебя ждут дома" заманивает "доверчивых" боевиков, обезглавливая гибридную армию РФ, - Басурин

15.03.2018 16:21

В оккупированном Донецке пугают, что Вооруженные силы Украины якобы обманом переманивают боевиков "Л/ДНР" на подконтрольную территорию. Спикер так называемой "Донецкой народной республики" Эдуард Басурин рассказывает о том, что специальные психологи Вооруженных сил Украины якобы выманивают боевиков "Л/ДНР" на подконтрольную Киеву территорию, передает "Диалог.UA".

"Заманив доверчивых граждан, поддавшихся убеждению профессиональных психологов, спецслужбы снимают видео допросов по подготовленным текстам, заносят их в списки, и за успешное мероприятие ставят себе "галочку". После этого обманутыми гражданами занимаются следователи", - заявил он. По его слова, хитрые украинские военные каким-то образом буквально завлекают затурканных "ополченцев" на украинскую территорию с помощью контактов в Интернет.

"Дальнейшая их судьба печальна: в лучшем случае купившихся на спецпроект СБУ ждет тюремный срок, в некоторых случаях люди просто исчезают бесследно и навсегда", - добавил он. Судя по всему, данный выпад сепаратистов можно расценивать как комплимент СБУ и программе "Тебя ждут дома", по которой уже несколько сотен террористов "Л/ДНР" вернулись к гражданской жизни в Украине без фактического ареста и судимости. Таким образом, российские кураторы всеми силами пытаются внушить местным сепаратистам, что такой исход невозможен и нельзя покидать бандформирования на Донбассе.