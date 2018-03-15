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"Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности
На самом деле многие шахтеры из ОРДЛО совершенно не заинтересованы не то что воевать за "ДНР" и "ЛНР", а даже участвовать в так называемых военных сборах. Как пишет блогер Фашик Донецкий, шахтеры прекрасно понимают, что списки участников таких сборов попадут в украинские спецслужбы, и последствия для записавшихся в "защитники" будут самыми неблагоприятными. Такой человек не сможет рассчитывать на украинские пенсию и социальные выплаты, не сможет выехать на подконтрольную украинской власти территорию, передает "Диалог.UA".
"Только один х** никто не хочет воевать и учиться воевать: даже самая тупая вата в шахтерской каске понимает: списки тех, кто был на полигоне на военных сборах, полюбому попадут к Хунте в руки. А это значит что? Минус пенсия, минус регресс минус выезд на территорию Хунты. Поэтому на оккупированных сейчас шахтеры болеют шопи**ец и все сразу", – отмечает блогер. И потому как только объявляются очередные сборы, шахтеры массово "заболевают". Давно уже известны суммы взяток, которые нужно заплатить, чтоб "отмазаться" от участия в сборах. Это от 1000 до 4000 тыс. рублей. Самая дешевая услуга - симуляция перелома руки. Самая дорогая - госпитализация с "заболеванием почек".
Блогер отмечает, что на самом деле донецкие шахтеры - никакие не "патриоты Донбасса" и совсем не "трудовая гвардия". Они - люди, заинтересованные в возможности работать и зарабатывать, потому будут саботировать любую власть, которая создает для них проблемы. И какими бы грозными ни хотели казаться Захарченко и его приспешники, им никогда не удастся сделать шахтеров своими союзниками. "Только шахтерам на пропаганду немножко наср*ть. Хай рюцкие мальчики дохнут на Донбассе, а оплачивает войну рф. Вопрос к жителям рф: вы оплачиваете со своих налогов войну в Украине, со своих налогов оплачиваете пропаганду войны, ваши дети дохнут за то, чтоб шахтерам жилось хорошо. Вам не кажется, что рф - это последнее, о чем думает шахтер Донбасса, который купил липовую справочку в больничке и х** забил воевать за дыныры?" – резюмирует Фашик Донецкий.
Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, шахтеры, Захарченко
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